Prefeitura de Campo Verde oferece treinamento de liderança para servidores municipais

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A prefeitura de Campo Verde por meio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos realizou um treinamento para o aprimoramento em liderança nas organizações públicas. Durante dois dias, os servidores e colaboradores que exercem cargo de liderança aprenderam sobre diversas áreas de gestão como financeira, pessoas, tempo e comunicação eficaz. Na dinâmica dividida em dois grupos, todos tiveram a oportunidade de colocar em prática as técnicas que aprenderam ao longo treinamento.

O master training Welson Paulo da Silva, responsável pelo curso de aprimoramento em liderança, diz que a gestão pública se torna mais eficiente quando as pessoas que estão à frente dos departamentos e secretarias são treinadas e capacitadas para atingir o melhor desempenho em suas funções. “Eu acredito que a liderança da prefeitura de Campo Verde saiu desse treinamento com outro pensamento, com outra ideia de gestão. Uma liderança mais assertiva, com planejamento, estratégica e pronta para fazer gestão de pessoas”, afirma

Para o prefeito Alexandre Lopes é preciso desmistificar a ideia de que o ambiente público é ineficiente, “nós temos uma equipe excelente de profissionais à frente dos serviços desempenhados pela gestão municipal e precisamos de líderes que ocupem o papel de liderança. E, isso, não acontece tomando à força, aumentando o tom de voz ou reprimindo. A liderança se conquista quando conseguimos unir um conjunto de competências e habilidades respaldadas em resultados”, comenta.



Atuante no setor privado como consultor agrícola e produtor rural, Alexandre Lopes comentou que a análise de desempenho é algo comum no ambiente coorporativo e precisa ser “encarado” com naturalidade no setor público. “A cobrança no ambiente privado é normal. Constantemente somos cobrados em relação à produção, eficiência e entrega. Algo constantemente mensurado, medido e exigido no ambiente privado. E isso também precisa ser entendido com naturalidade entre nossos líderes. Afinal, queremos sempre entregar o melhor resultado para a população”, enfatizou.



Secretário de administração e recursos humanos, Claudilei Borges afirma que o objetivo principal é qualificar os servidores para que possam entregar o melhor resultado para a população. “Nas últimas décadas, inúmeras mudanças têm impactado a sociedade e as organizações, sobretudo pelo acesso à informação e ao conhecimento. Desde o início desta gestão, a secretaria de Administração e Recursos Humanos tem o objetivo de proporcionar qualificação aos servidores”, destaca.

Em 2021, a Prefeitura de Campo Verde realizou treinamentos internos e externos para os servidores. Em 2002, estão previstos outros treinamentos para a qualificação dos servidores.