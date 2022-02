Prefeitura de Campo Verde intensifica orientação e realiza DIA D de prevenção às IST

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Uma ação da Secretária de Saúde de Campo Verde está reforçando a importância dos cuidados necessários contra os riscos de contaminação das Infecções Sexualmente transmissíveis (IST). A transmissão se dá, principalmente, por meio do contato sexual sem o uso de preservativo masculino ou feminino, com uma pessoa que esteja infectada. É importante ressaltar que o uso de “camisinha” é o meio mais seguro de prevenção.

Durante espera por atendimento nas unidades de saúde, equipes do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e do Centro de Especialidade Médica (CEM) realizam abordagem humanizada com o objetivo de levar informação sobre o sexo com segurança. “Quando nós realizamos a testagem nos pacientes, no laboratório municipal, é importante fazer todo um trabalho de aconselhamento. Se o resultado é alterado, nós acolhemos esse paciente imediatamente. Uma equipe multidisciplinar com infectologista, enfermeiro e psicólogo oferece todo o apoio necessário para que esse paciente possa iniciar o tratamento para que tenha qualidade de vida”, afirma Aline

Cristina Ferreira, enfermeira chefe do CTA.

Os medicamentos antirretrovirais (ARV) são utilizados para o tratamento de infecções por retrovírus, especialmente o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Segundo especialistas, o uso desses medicamentos pode oferecer aos pacientes uma melhor qualidade de vida. “O diagnóstico precoce é fundamental para oferecer melhor tratamento para os pacientes diagnosticados com o HIV. Hoje em dia, com o avanço das medicações, muita coisa mudou. Sabemos que é um assunto delicado,

mas podemos dizer que com o uso do coquetel o paciente contaminado pode levar uma vida normal. É importante ter calma e saber que existe tratamento”, orienta Ferreira.

A campanha de orientação de prevenção as ISTs está sendo realizadas nas unidades de saúde de Campo Verde. No dia 24 de fevereiro, será realizado o Dia D de prevenção na Praça João Paulo II, das 7h às 20h. “Nós criamos um horário de atendimento estendido para facilitar o atendimento à população, principalmente das pessoas que trabalham no período comercial. No Dia D, iremos intensificar as orientações, distribuir preservativos e realizar os testes rápidos de Hepatite B e C, HIV e

Sífilis”, explica Eliane Maitteli Pereira de Moraes, enfermeira do CEM.

Confira o cronograma das ações da campanha de prevenção contra as ISTs nas unidades de saúde de Campo Verde:

Dia 16

Centro – 07:00 às 08:00

Jardim América – 13:00 à 14:00

Dia 17

Zacarias 1 e 2 – 07:00 às 08:00

Dia 18

Jupiara – 07:00 às 08:00

Recanto do Bosque – 13:00 à 14:00

Dia 24

Dia D: Praça João Paulo II – 7:00 às 20:00

Confira a reportagem