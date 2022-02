Polícia Militar recupera carreta roubada em Campo Verde

Com informações do Mega News CV

A Polícia Militar já recuperou a carreta roubada nas proximidades da Serra de São Vicente.

A Carreta foi encontrada em uma via de acesso nas proximidades da BR 070 em Campo Verde. Na ocasião o motorista e sua esposa foram rendidos no momento em que verificavam problemas mecânicos no caminhão.

O veículo foi encontrado com as portas trancadas e sem a carga de soja. A guarnição avisou o proprietário que apareceu no local com as chaves reservas para condução da carreta até a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.