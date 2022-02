Polícia cumpre mais de 20 mandados contra organização criminosa que comandava o tráfico de drogas em Confresa (MT)

São nove ordens de prisão e 16 de busca e apreensão expedidas pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá, com base em investigações da Delegacia Municipal.

A polícia informou que os alvos da operação ‘Oris’ estão sendo investigados há cerca de seis meses. Os suspeitos devem ser indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores, homicídio qualificado, tortura e por integrar organização criminosa armada.

De acordo com a polícia, as investigações apontaram a existência de um grupo criminoso marcado pela existência de hierarquia entre os membros que obtinha grandes lucros com o tráfico de drogas na cidade.

Os suspeitos também tiveram envolvimento identificado em diversos outros crimes graves na região, como homicídios, torturas e lavagem de dinheiro.