Polícia Civil investiga morte de bebê de oito meses em Cuiabá

Inicialmente exames apontaram laceração no ânus e vagina da criança; delegado pede paciência

A Polícia Civil está investigando a morte de uma bebê de 8 meses ocorrida nesta segunda-feira (21) em Cuiabá. A médica que fez o primeiro atendimento suspeita de abuso sexual, mas o delegado responsável pelo caso diz ser prematuro fazer qualquer acusação.

Na última sexta-feira (18), a menina teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser transferida de Sorriso, onde a família mora, para a Capital. Ela chegou a ser internada na UTI, mas não resistiu.

Um boletim de ocorrência foi registrado pelo Conselho Tutelar de Sorriso ainda na sexta (18), denunciando o suposto estupro.

No documento consta que a equipe foi acionada no Hospital Regional da cidade depois de que a médica que atendeu a criança identificou sinais de abuso sexual. A partir de um exame físico foram constatadas fezes na fralda e laceração anal e vaginal.

Além de parada cardiorrespiratória, a bebê apresentava pupilas midriáticas fixas sem fotorreação e não tinha reflexos neurológicos.

A criança, que inicialmente foi levada para o Posto de Saúde Comunitário (PSF) do Bairro Bela Vista, segundo a imprensa local, e depois ao Hospital Regional, teve que ser transferida para Cuiabá devido à gravidade do quadro.

Segundo o delegado José Getúlio Daniel, em um vídeo publicado pelo Site JK Notícias, um perito descartou as lesões identificadas inicialmente.

“Acabo de conversar com um perito da Politec, sendo que o mesmo me informou que inicialmente não foi encontrado qualquer indício, qualquer materialidade de violência sexual em desfavor dessa criança”, disse o delegado.

“Peço um pouco mais de paciência a todos aqueles que acompanham as notícias. A Polícia Civil dará continuidade nas investigações para identificar qualquer crime possivelmente ocorrido”, finalizou.

Em nota, a prefeitura lamentou a morte precoce da criança.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Semec), se solidariza à família da bebê de 8 meses, aluna do Berçário I do Cemeis Caminhos do Saber, que faleceu nesta segunda-feira (21 de fevereiro), em Cuiabá, onde estava internada.

De modo especial, a Prefeitura estende seu pesar a todos os membros da comunidade escolar, que lamentam, neste momento, a partida desta pequena e espera que a dor que agora transpassa o coração de todos que integram a comunidade escolar dê lugar a uma terna saudade.