PM intercepta carro com 100 kg de maconha e prende traficante; veja perseguição

Do: Olhar Direto

Policiais militares interceptaram um Fiat Palio branco, que estava com cerca de 100 quilos de maconha, na BR-080, no Distrito de União do Norte, nesta terça-feira (22).

Segundo informações da Polícia Militar, a Diretoria da Agência Central de Inteligência e o 15º Comando Regional receberam informações que traficantes de drogas estavam na região.

Os militares fizeram o cerco e conseguiram localizar o Fiat Palio. Ao perceber as viaturas policiais, o motorista fugiu em alta velocidade pelas vias de Matupá, perto de União do Norte. Na ocasião, ele ainda tentou se esconder em uma mata. No entanto, o traficante acabou interceptado e preso.

O suspeito de 33 anos é natural de Posse, cidade de Goiás, e deverá responder por tráfico internacional de drogas. Um vídeo mostra parte da perseguição. Veja à seguir: