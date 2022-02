Petrópolis: vídeo mostra desespero de pessoas ao tentar sair de ônibus

Com informações do Metrópoles

Cenas de desespero foram registradas quando passageiros de dois ônibus do transporte coletivo de Petrópolis, na região Serrana do Rio, tentavam se salvar, durante o temporal que atingiu a cidade e causou enchentes. As imagens foram feitas nessa terça-feira (15/2).

A chuva que deixou um cenário de destruição na cidade já vitimou fatalmente mais de 100 pessoas.

Veja o vídeo:

➡ Durante temporal em Petrópolis, pessoas tentam se salvar em ônibus pic.twitter.com/Rr2kymxBWE — Metrópoles (@Metropoles) February 16, 2022

Pelas imagens é possível ver uma criança com uma mochila em cima de um dos ônibus. Ao Metrópoles, Anallu Andrade, de 24 anos, que é prima do garoto Pedro Henrique, de 8 anos – desaparecido no incidente – afirma que esse foi o último momento em que o garoto foi visto.

Ônibus arrastados

Dois ônibus foram arrastados pela força da água durante a tempestade em Petrópolis. Não há informações de quantas pessoas estavam nos veículos, mas as imagens são dramáticas.

De acordo com o Setranspetro, os coletivos acabaram levados para dentro de um rio. Quando a água baixou, equipes de resgate estiveram no local, porém já não havia mais ninguém lá dentro.

Um morador da cidade afirma que o irmão morreu dentro de um dos veículos. O homem busca o corpo do familiar que, segundo ele, tem deficiência física.