Passageira de ônibus é presa com 30 mil comprimidos de ecstasy

Do: MidiaNews

A mulher apresentou inquietação, o que levantou a suspeita dos policiais rodoviários

Uma mulher que não teve a identidade revelada foi presa na tarde de segunda-feira (14) dentro de um ônibus interestadual em Rondonópolis (a 216 quilômetros de Cuiabá) com 30 mil comprimidos de ecstasy.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a equipe realizava fiscalização no km 211 da BR-364, quando deu ordem de parada a um ônibus que fazia a rota Cuiabá – Rio de Janeiro.

Durante a fiscalização foi solicitado aos passageiros que apresentassem documentos de identificação. Uma mulher chamou atenção pela inquietação e incômodo que apresentou durante a abordagem.

Ela entrou em contradição e deu respostas desconexas ao explicar os motivos da viagem e seu destino final.

Inicialmente a mulher apresentou apenas uma bagagem de mão e um par de chaves.

Estranhando a atitude, a equipe iniciou uma inspeção no compartimento inferior de bagagens e encontrou uma mala trancada com cadeado.

As chaves encontradas com a passageira abriam o cadeado da bagagem e a numeração de ticket correspondia com a apresentada pela mulher.

Foram encontrados 15 pacotes, cada um contendo cerca de 2 mil comprimidos, chegando a um total de 30 mil unidades. A mulher confessou que levaria a droga até Uberlândia (MG).

A passageira foi detida pelo crime de tráfico de drogas e conduzida para Delegacia da Polícia Federal em Rondonópolis.