Panificadora Cravo e Canela é arrombada na madrugada desta quarta-feira em Campo Verde

Com informações do Mega News CV

Na noite desta terça-feira (15) por volta das 03h20min a panificadora Cravo e Canela situada na Avenida Mato Grosso no bairro Belvedere foi a vítima do arrombamento que continua tirando a paz dos comerciantes de Campo Verde.

Segundo informações, os suspeitos adentraram o estabelecimento por volta das 03h20min e furtaram do seu interior o troco que estava no caixa da empresa, um aparelho celular J5, e algumas bebidas que estavam no freezer da padaria. Deixando os prejuízos materiais para mais um comerciante da cidade.

Nos últimos dias virou rotina a notícia de arrombamentos aos estabelecimentos comerciais da cidade.

O Boletim de Ocorrência foi registrado e a Polícia Civil investiga o caso.