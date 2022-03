Pai e filho que vinham de Mato Grosso do Sul ficam feridos após grave acidente em rodovia de MT

Do: Olhar Direto

Um grave acidente na MT-235, que liga Campo Novo do Parecis a Diamantino, no médio Norte do estado, deixou ferido pai e filho, na tarde de domingo (27). Populares que presenciaram o acidente foram prestar os primeiros auxílios aos feridos e acionaram o apoio médico. Segundo informações obtidas no local, ambos saíram de viagem na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e teriam destino o Estado de Rondônia.

De acordo com o site Portal Campo Novo, o motorista, que ainda não teve identidade revelada, dirigia um veículo, Gol. Ele saiu da pista em um trecho sem curvas, saltou um desnível da estrada, destruiu alguns arbustos e parou ao colidir violentamente contra uma árvore.

O impacto destruiu a frente do carro, fazendo com que as ferragens ferissem os ocupantes com lesões profundas. O Corpo de Bombeiros e o Samu estiveram juntos realizando o socorro aos dois ocupantes do carro. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal. Preliminarmente as autoridades informaram que a criança, aproximadamente 10 anos, estava em melhores condições clínicas. O pai estava com suspeita de múltiplas fraturas pelo corpo.

Um casal parou para auxiliar as vítimas, levando seus pertences a um local seguro na cidade de Campo Novo do Parecis. Um guincho foi acionado para remover o veículo do local. O tráfego não foi afetado. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.