Operação “Tapa-Buracos” segue em Campo Verde desde outubro de 2021, porém chuvas prejudicam o trabalho de manutenção do asfalto

A prefeitura de Campo Verde segue com os trabalhos da operação tapa-buracos. A manutenção das ruas e avenidas nunca foi interrompida desde o início, em outubro do ano passado, inclusive, foram mantidas durante o recesso de fim de ano, com a permanência de uma equipe em regime de plantão para dar sequência nos trabalhos.

De acordo com a Secretária Municipal de Obras, o período chuvoso tem prejudicado os trabalhos para fechar os buracos que muitas vezes prejudica o trânsito. “No entanto, é importante esclarecer que, se o tempo se firmar, em 15 dias é possível fechar todos os buracos que foram abertos na cidade, por causa das últimas chuvas”, afirma Fabiano Teruel, secretário municipal de obras.

“Nós estamos enfrentando muita dificuldade porque o material utilizado na operação tapa-buracos precisa de no mínimo 48 horas de sol para secar, e, com chuvas intensas, o trabalho da secretária acaba sendo inviabilizado”, explica Teruel.

Nesta semana, os trabalhos foram realizados em diversos pontos da cidade como na Avenida Atílio Fontana onde a pavimentação foi recuperada. A equipe da Secretária Municipal de Obras ocupou apenas parte da via com os maquinários, por isso o trânsito na região não foi prejudicado.