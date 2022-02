Mulher “voa” por cima de carro após colisão de moto; veja vídeo

Do: MidiaNews

O condutor tentou desviar de uma caminhonete, mas bateu no carro estacionado

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um casal em uma motocicleta colide com um carro estacionado. O acidente foi registrado na terça-feira (8), em Colíder (a 653 km de Cuiabá).

O casal seguia na rua, atrás de uma caminhonete, quando o motorista do carro freou para que um idoso em uma bicicleta pudesse passar.

Como os motociclistas estavam em alta velocidade, o condutor não conseguiu parar a tempo e tentou fazer uma manobra para desviar da caminhonete. Foi neste momento que o casal colidiu com um Gol que estava estacionado

Com a violência do impacto, a mulher passageira foi jogada por cima do carro. Já o homem permaneceu caído no chão com o corpo paralisado.

Após a batida, a moto do casal ficou destruída e a parte traseira do Gol ficou danificada, todo o vidro quebrou com o impacto. Não havia ninguém no carro.

Apesar da gravidade do acidente, Guarda Municipal de Colíder afirmou que as vítimas não tiveram ferimentos graves. O homem que conduzia quebrou um braço e a mulher ficou com escoriações.

Ambos receberam atendimento em uma unidade de saúde do Município e em seguida foram liberados para casa.

Veja o vídeo: