Mulher agride marido com paulada na cabeça e Polícia Militar é acionada para intervir o caso

Com informações do MegaNews CV

A Polícia Militar de Campo Verde foi acionada por volta das 19h45min deste Domingo (20.02) para atender uma ocorrência no bairro São Lourenço onde segundo as informações preliminares constavam que uma mulher teria agredido seu marido com uma paulada na cabeça.

Chegando no local os militares confirmaram a veracidade das informações pelos vizinhos presentes. O motivo da briga não foi informada a nossa equipe de reportagem.

Diante da situação a suspeita foi detida e encaminhada para Delegacia de Polícia de Campo Verde para providências que o caso requer e o SAMU foi solicitado para dar apoio a ocorrência e atender a vítima com ferimentos na região da cabeça.