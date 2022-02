MTBEEF REÚNE PECUARISTAS E LIDERANÇAS NO PRIMEIRO ENCONTRO DE 2022

Fonte: ASCOM Senar

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) é parceiro na edição 2022 do MTBeef. O primeiro módulo ocorre nesta sexta-feira (18.02) e sábado (19.02) presencialmente em Cuiabá, com transmissão online. O encontro debate sobre o futuro da cadeia de pecuária de corte e reúne pecuaristas e lideranças da área no auditório da Famato.

Pecuarista, o superintendente do Senar-MT, Francisco Olavo Pugliesi de Castro, mais conhecido como Chico da Pauliceia, acredita que o evento seja importante para o desenvolvimento do setor. “Devido a importância dessas discussões, somos parceiros por mais um ano e acreditamos que o MTBeef trará bons resultados à pecuária mato-grossense”.

Além da parceria, o Senar-MT devolve a contribuição do produtor rural em forma de conhecimento disponibilizando em seu portfólio, cerca de dez treinamentos voltados à pecuária de corte. Entre eles estão: inseminação artificial, vacinação contra brucelose, manejo de gado de corte, agente sanitário em saúde animal, entre outros.

O MTBeef é um curso intensivo de nove meses destinado a estudantes, técnicos, pecuaristas, pesquisadores e demais representantes do setor pecuário. Ele é uma realização da empresa Gesta Up Academy, com diversas parcerias, dentre elas o Senar-MT. Ao todo serão ofertados nove módulos até outubro, todos com transmissão online. O evento passará por sete cidades e após Cuiabá, será a vez de Rondonópolis nos dias 18 e 19 de março.

Para o diretor técnico da Gesta Up, Welton Cabral, essa é uma oportunidade do setor se desenvolver ainda mais. “Apesar do agronegócio não ter parado de crescer durante a pandemia, ainda temos muito a desenvolver. Não conhecemos toda a potência da pecuária que temos na nossa mão e o nosso objetivo é subir essa régua por meio do conhecimento e do uso de tecnologias”, destaca.

Os interessados em participar devem se inscrever no site www.gestaup.com.br. As inscrições já estão no segundo lote.