Motorista morre esmagado ao descarregar caminhão em MT

Do: MidiaNews

Caso ocorreu em um armazém em Primavera do Leste; vítima faleceu ainda no local do acidente

O caminhoneiro Lauri Antônio Bohn, de 61 anos, morreu nesta terça-feira (15) após ser esmagado por um caminhão bitrem em um armazém em Primavera do Leste (234 km de Cuiabá).

De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava com um caminhão e foi descarregar a caçamba. Lauri descarregou inicialmente o vagão dianteiro e depois foi fazer o mesmo no vagão traseiro.

Ele saiu da cabine no segundo descarregamento. Mesmo ele tendo acionado os freios de trás, o veículo se movimentou.

A vítima tentou chegar novamente à cabine, mas foi imprensada entre a porta do caminhão e uma pilastra de ferro do barracão.

Pessoas que estavam no local perceberam o acidente e acionaram o socorro. No entanto, a vítima morreu ainda no local.

O Corpo de Bombeiros e a Perícia Oficial e Identificação Técnica estiveram no armazém.

A Polícia Civil acompanha o caso.