Motorista embriagado é preso após invadir pista contrária e bater em carro na estrada de Chapada dos Guimarães (MT)

Segundo a polícia, o suspeito entrou na contramão e bateu de frente com o outro veículo de passeio.

O bafômetro apontou 0,57 miligramas de álcool por litro expelido em teste realizado com o condutor que invadiu a pista. Já o resultado do teste feito no segundo motorista foi de 0,0 mg/l.