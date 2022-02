Motociclista colide com Hilux em cruzamento em MT; veja vídeo

Do: MidiaNews

O carro chega a passar por cima da moto, em seguida colide com dois veículos estacionados

Uma câmera de segurança flagrou um acidente entre um motociclista e uma caminhonete Hilux, em um cruzamento no Centro de Sinop (a 480 km de Cuiabá). O caso ocorreu na quarta-feira (9).

O motorista da caminhonete relatou à Polícia Civil que estava trafegando na Rua das Rosas quando, no cruzamento com a das Aroeiras, parou e não viu ninguém. No entanto, ao seguir dirigindo, foi atingido lateralmente pela moto em alta velocidade.

Pelo vídeo é possível perceber que o condutor da Hilux não freou no cruzamento como alegou, mas seguiu pela pista até o momento em que a moto bateu em sua lateral.

O motociclista ainda tenta deslizar com a moto para evitar um impacto direto de seu corpo com o carro, porém não tem muito sucesso na manobra. Na gravação a caminhonete chega a passar por cima do veículo da vítima.

Devido à colisão, o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção e bateu em outros dois veículos estacionados. Os carros sofreram apenas danos materiais.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer o motociclista, o único ferido no acidente. Ele foi encaminhado com vida para uma unidade de saúde de Sinop.

A Polícia Civil atendeu o caso e registrou o acidente de trânsito em um boletim de ocorrência. Os agentes serão responsáveis pelas investigações.

Veja vídeo: