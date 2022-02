Motociclista anda na contramão e bate em duas motos; veja vídeo

Do: MidiaNews

Uma adolescente de 16 anos conduzia um dos veículos; o acidente ocorreu nesta segunda-feira (7)

Uma câmera de segurança flagrou um acidente envolvendo três motocicletas que deixou três pessoas feridas, em Alta Floresta (a 810 km de Cuiabá). As colisões ocorreram na noite de segunda-feira (7).

De acordo com informações da Polícia Civil, as motos envolvidas eram uma Yamaha Neo, uma Yamaha 125 YBR e uma Honda Biz. Uma adolescente de 16 anos era a condutora do último veículo.

No vídeo, é possível ver o momento que o motociclista da YBR trafega na contramão e colide com as outras duas motos que seguiam na direção contrária.

O primeiro atingido derrapou na rua e atingiu um poste na calçada. Já as outras duas motos caíram na pista com as vítimas ao lado.

Apesar da gravidade do acidente, os envolvidos aparecem conscientes e a vítima que atingiu o poste chega a conseguir levantar com a ajuda de testemunhas.

Segundo a Polícia, a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros realizou o socorro dos envolvidos e encaminhou todas as vítimas até o hospital regional. O condutor da Yamaha Neo teve fratura na perna e os outros sofreram escoriações.

A mãe da adolescente que dirigia a Biz foi acionada pelos policiais e afirmou que entregou a direção do veículo à filha para que ela fosse na casa do pai entregar um dinheiro.

A responsável alegou que ficou sabendo do acidente através de uma conhecida. A mulher foi a única encaminhada para a delegacia e responderá um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de entregar veículo a pessoa não habilitada.

