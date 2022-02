Líder de facção no Pará é preso em MT com documentos falsos

Do: MidiaNews

O investigado tinha dois mandados de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas

Um homem de 29 anos, apontado como uma das maiores lideranças de uma facção criminosa do Pará, foi preso em Sinop, na tarde de quarta-feira (9).

Segundo a Polícia Civil, o bandido estava foragido e tem dois mandados de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

As investigações sobre o paradeiro do homem tiveram início pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil da Subsede de Redenção, no interior do Pará. O delegado Lúcio Flávio Andrade obteve informações de que o foragido estaria em Mato Grosso.

Após o contato entre as Polícias Civis dos dois estados, investigadores do Núcleo de Inteligência de Sinop iniciaram um trabalho de campo e conseguiram identificar o veículo que o suspeito utilizava e a provável residência onde estava escondido. Depois de horas de monitoramento do alvo, outra equipe de campo, coordenada pelo delegado Pablo Carneiro e apoio da equipe do delegado Paulo Brambila Costa, conseguiu identificar o suspeito dentro da casa, oportunidade em que lhe foi dada voz de prisão. Na hora da abordagem, o foragido apresentou documentos falsos (cédula de identidade e uma carteira nacional de habilitação). Em virtude dos documentos apresentados, ele foi preso em flagrante pelo crime de uso de documento falso.