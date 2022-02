Jovem é esfaqueada e morre pedindo socorro; PM caça o marido

Do: MidiaNews

Ana Carolina do Nascimento Melonio tinha 20 anos; policiais encontraram faca suja de sangue

A jovem Ana Carolina do Nascimento Melonio, de apenas 20 anos, morreu nesta quinta-feira (03) com golpes de facadas no Bairro Princesa Izabel, em Vera (462 km de Cuiabá). O suspeito de ser o autor do crime é o marido dela.

De acordo com a ocorrência, vizinhos ouviram a jovem gritar e pedir socorro por volta de meio-dia. Logo em seguida ela saiu de casa, caindo no chão com muito sangue por todo corpo.

Policiais encontraram em um quintal ao lado da residência uma faca com manchas de sangue. Marcas foram encontradas na sala, na cozinha e na área de serviço.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local e fizeram a remoção do corpo.

Policiais militares fizeram rondas, mas não conseguiram encontrar o suspeito. O caso é investigado pela Polícia Civil.