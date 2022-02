Jornada da Educação de Campo Verde promove integração e desenvolvimento dos profissionais da rede municipal

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Jornada realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Verde teve o objetivo de promover integração e desenvolvimento dos profissionais da rede municipal de ensino. Dois palestrantes foram convidados para abordar temas relevantes para o início do ano letivo de 2022, a partir da próxima segunda-feira (07), com o retorno das aulas presenciais. O evento destacou a hashtag #SomosTodosEducação, uma forma de apoiar e reconhecer o empenho dos profissionais que se dedicaram diante dos desafios impostos pela pandemia.

Na era pós-pandemia, os educadores terão grandes desafios pela frente. Durante as ministrações, os participantes foram orientados para retomada das atividades em sala de aula de forma segura. O palestrante Welson Silva abordou o tema “Gestão de Pessoas, Liderança, Relação Interpessoal e Comunicação Eficaz”. Já o palestrante Renato Casagrande abordou os principais desafios da “Educação na Era Pós-Pandemia”.

Segundo a secretária de educação, Simoni Borges, é necessário gerar estímulos para motivar os professores. “Nosso objetivo é motivar os professores da rede pública do município para que eles iniciem o ano com muita disposição, e, além disso, é mais do que necessário promover este momento de integração para a categoria”, afirma.

“Para nós é tão importante poder participar de um evento como esse. Eu quero agradecer todo apoio que a prefeitura de Campo Verde tem dado aos profissionais da educação”, agradece Jacilda Carmen, professora do ensino infantil.

Os obstáculos que tiveram de ser superados pelos professores e alunos durante as aulas remotas foram retratados com muito bom humor pelo grupo de teatro Gambiarra das escolinhas culturais da prefeitura com peça “A Vida de Sebastião – Professor por Vocação”. Os participantes também puderam apreciar as exposições da fotógrafa Eli Loregian e frases de motivação e reflexão da professora Hellen Rezende.

Escritora e pesquisadora de brincadeiras infantis, Michelli Sierra também foi convidada para participar do evento, onde fez a apresentação do Projeto Cartografia do Brincar, comtemplado pela Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura. A obra traz um mapeamento das brincadeiras infantis do município de Chapada dos Guimarães. “Um momento para acolher os professores, esses bravos guerreiros que passaram um momento difícil sem desistir das crianças e da educação. Esse evento é importante para que os profissionais se reencontrem e definam suas propostas para o ano de 2002. A prefeitura de Campo Verde está de parabéns”, comenta sobre a Jornada da Educação.

Para o prefeito Alexandre Lopes, a educação é a principal estrutura para processo de transformação que desejamos para Campo Verde. “Eu quero primeiramente agradecer a todos os profissionais da secretária municipal de educação por todo o empenho durante esse momento difícil que enfrentamos. Nosso desejo é que todos comecem 2022 com muito empenho e motivação para levar um ensino de qualidade para os nossos alunos”.