Idoso é atropelado pelo próprio veículo quando tentava reparo

Do: MidiaNews

O veículo passou por cima do peito do motorista, que foi encaminhado para o hospital

Um idoso de 61 anos, de identidade não revelada, precisou ser hospitalizado nesta segunda-feira (21) após ser atropelado pela sua própria caminhonete. O caso ocorreu em Jaciara (a 148 km de Cuiabá).

Segundo informações da Polícia Militar do Município, o acidente ocorreu enquanto a vítima tentava consertar um problema na embreagem do GM D20.

Os militares relataram que o motorista fazia uma manobra quando o pedal ficou preso e a caminhonete travou. Ele, então, deixou o veículo funcionando e foi verificar.

A vítima entrou embaixo do carro para destravar a embreagem e, quando conseguiu, o veículo seguiu desgovernado de ré, passando por cima do peito do motorista.

A caminhonete só parou quando bateu em outro carro. O motorista precisou ser socorrido às pressas e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Jaciara.

Após exames foi identificado que o peso do veículo quebrou três de suas costelas e causou diversos hematomas pelo corpo. Seu estado de saúde era considerado estável.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e registrou o caso na Central da 7ª Companhia Independente.