Homem foragido é preso após furtar televisão de pizzaria em Cuiabá; veja vídeo

Do: Olhar Direto

Um homem, identificado apenas como R. S. A., de 21 anos, foi preso nesta terça-feira (15) após furtar a pizzaria e chopperia Lombardi Pub, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em Cuiabá. O criminoso possuía dois mandados de prisão expedidos em seu desfavor.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 5h. Na ocasião, o circuito de câmeras de segurança do estabelecimento flagrou a ação do criminoso. R. destelhou uma parte do telhado da pizzaria para poder invadir as instalações do local.

Ainda conforme os policiais, o homem furtou uma televisão de 32 polegadas. O alarme, porém, disparou e os seguranças do estabelecimento conseguiram imobilizar o suspeito e chamar a polícia.

Os militares prenderam R., que foi encaminhado até a Central de Flagrantes, onde deve responder por furto qualificado. O caso foi atendido pelo delegado Claudemir Ribeiro.

Vale destacar que o homem possuía dois mandados de prisão em aberto.