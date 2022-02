Homem é encontrado morto embaixo de ponte em Rondonópolis

Do: MidiaNews

No corpo não havia sinais de violência; a suspeita é que a vítima sofreu uma morte natural

Um homem de 35 anos, identificado como Tiago Moraes, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (14) embaixo da ponte sob o Rio Arareau, em Rondonópolis (a 213 km de Cuiabá).

A Polícia Civil do Município foi acionada por testemunhas, que encontraram o corpo do homem caído em meio a diversos objetos e itens pessoais abandonados no local.

Os policiais, junto com a equipe da Politec (Perícia Oficial Técnica), foram até o local e identificaram que a vítima já estava morta.

No corpo de Tiago, os agentes não encontraram nenhum sinal de violência. A suspeita é de que a vítima teve uma morte natural debaixo da ponte.

Após as investigações no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames. O laudo médico irá ajudar a identificar a causa da morte.

O caso foi registrado em um boletim de ocorrência e a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa acompanha as investigações.