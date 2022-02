Homem é encontrado morto dentro de quarto de motel em Cuiabá

Do: Olhar Direto

Um homem foi encontrado morto, dentro do Plaza Motel, localizado no bairro Despraiado, em Cuiabá, na noite da última terça-feira (22). Ao lado do corpo foi encontrada uma seringa, com alguns líquidos. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo as informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de uma pessoa que estava caída e provavelmente desacordada em um dos quartos.

Os PMs viram, pela janela, o homem caído e tentaram chamar por ele várias vezes. Como não houve resposta, os militares arrombaram a porta.

Do lado do corpo foi encontrada uma seringa e também fracos com alguns líquidos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) apenas constatou o óbito.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local. O caso é tratado, inicialmente, como suicídio. Porém, outras versões serão apuradas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).