Homem é encontrado morto ao lado lanchonete em Cáceres

Do: MidiaNews

Nenhuma testemunha foi localizada no local e nenhum suspeito foi identificado; Polícia investiga crime

Um homem foi encontrado morto com sinais de espancamento na madrugada desta sexta-feira (04), no Distrito do Caramujo, em Cáceres (240 km de Cuiabá).

O corpo estava ao lado de uma lanchonete. A vítima foi identificada como Mário Ferreira da Silva, de 45 anos.

Próximo ao cadáver foi encontrado um pedaço de madeira, que teria sido usado para causar o crime.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h e, em seguida, o local foi isolado por equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Civil.

Nenhuma testemunha foi localizada e nenhum suspeito foi identificado.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).