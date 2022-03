Guerra na Ucrânia: por que presidente ucraniano pede entrada imediata na União Europeia

O pedido foi feito pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em um vídeo publicado nesta segunda-feira (28/2), após uma delegação ucraniana chegar à fronteira com Belarus para abrir um diálogo com representantes russos.

“Nos dirigimos à União Europeia para que ela admita imediatamente a Ucrânia, com base no novo procedimento especial. Estamos gratos aos aliados que estão do nosso lado. Mas o nosso objetivo é estar com todos os europeus e, acima de tudo, sermos iguais”, disse Zelensky.

“Eu tenho certeza de que isso é justo. Eu tenho certeza de que merecemos. Eu tenho certeza de que é possível.”