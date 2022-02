Governador tenta trazer para Cuiabá jogo entre Brasil e Argentina que foi interrompido pela Anvisa

Do: Olhar Direto

Após a confirmação da final da Supercopa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo em Cuiabá, o governador Mauro Mendes (União Brasil) afirmou que o Governo estadual irá tentar trazer para a Arena Pantanal a partida entre Brasil e Argentina, pela Eliminatórias da Copa do Mundo.

O jogo entre as seleções em questão é aquele que chegou a ser iniciado em 5 de setembro, mas foi interrompido quatro minutos após o apito inicial, por causa da entrada em campo de agentes da Anvisa, que tentavam notificar quatro jogadores argentinos que teriam burlado normas sanitárias ao entrar no Brasil. A decisão da Fifa de que a partida terá que ser realizada foi divulgada nesta segunda-feira (14).

Mauro, nesta terça-feira (15), afirmou que irá ligar pessoalmente para o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, para colocar o estádio na Capital como possível palco do clássico.

O governador revelou que o Governo tem articulado bastante nos bastidores para trazer grandes jogos para a Arena Pantanal, entre eles, o da final da Supercopa, marcado para o próximo domingo (20).

“Esse jogo (Atlético-MG e Flamengo) está aqui por uma série de articulações que são feitas nos bastidores, afinal, quem é que não gostaria de ter o jogo mais importante do Brasil. Vão ter dois campeões, um espetáculo. Vamos também tentar disputar esse jogo”, declarou.

A boa relação do Estado com a CBF surgiu com a realização de quatro jogos da Copa América, organizada pela Conmebol, em junho do ano passado.

Recurso e local

Ainda nesta segunda, conforme o GE, a diretoria da CBF e a comissão técnica da seleção se reuniram. Além de recorrerem da decisão da Fifa, que estabeleceu punição de 550 mil francos aos brasileiros, a CBF espera ao menos influenciar na escolha do local do clássico, que também não tem data para ser realizado.

Apesar de a organização da partida ser responsabilidade da Fifa e da Conmebol, a ideia é explorar, se possível, mercados com apelo financeiro para o jogo, como foi recentemente em partidas em Singapura, Abu Dhabi ou em Londres.