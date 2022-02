Garota de programa é arrastada por carro após cliente se recusar a pagar

Do: Olhar Direto

Uma garota de programa teve que ser encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na noite desta quinta-feira (3) após ser arrastada e cair de um carro, no município de Rondonópolis (a 217 km de Cuiabá). A vítima havia feito um programa, mas o cliente se recusou a pagar e acelerou o carro, para fugir, antes que a vítima conseguisse descer.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para socorrer a vítima, na Rua Mato Grosso, no Centro de Rondonópolis. Segundo o Agora MT a vítima fez um programa com um homem, no entanto, quando ele foi deixá-la no mesmo ponto se recusou a pagar e acelerou seu carro, antes que ela descesse.

A vítima foi arrastada pelo carro, caiu na calçada e bateu a cabeça no chão. Testemunhas teriam relatado que o suspeito estava em um Hyundai HB20. A vítima foi socorrida e encaminhada para uma UPA. A Polícia Civil afirmou que até o momento não houve registro da ocorrência.