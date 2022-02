Funcionário de fazenda desaparece em Campo Verde

Com informações do Campo Verde Notícias

Está desaparecido desde a última segunda-feira (31) José Aparecido de Oliveira Sanches, 64 anos, funcionário e morador da Fazenda Jangada, situada na MT 140 em Campo Verde.

Informações dão conta de que José teria pego carona com outro colaborador da fazenda até o centro de Campo Verde, na última segunda-feira, para pagar algumas contas na cidade. Ele teria sido visto por último próximo ao Mercado Itália.

Amigos e familiares fizeram boletim de ocorrências relatando o desaparecimento, dado o período de 48h.

Informações sobre a localização de José Aparecido de Oliveira Sanches podem ser passadas no fone (66) 99999-4908 (falar com Chris ou Cleonice) ou para a polícia no 190.