Família fica ferida em acidente entre dois carros e uma carreta

Do: MidiaNews

Os veículos colidiram na BR-163, em Diamantino; outras três pessoas saíram ilesas

Três pessoas ficaram feridas após se envolverem em um grave acidente entre dois carros e uma carreta na BR-163, em Diamantino (a 202 km de Cuiabá).

Segundo a Polícia Militar, entre as vítimas estava uma mulher e um bebê de 10 meses, que foram socorridos por testemunhas e encaminhados ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro.

De acordo com informações da Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, o acidente ocorreu por volta das 11h20 na altura do Km 559.

A primeira colisão aconteceu quando o veículo Hyundai Creta bateu no GM Cobalt que seguia trafegando na sua frente. Sem controle, o segundo carro invadiu a pista contrária e bateu de raspão na lateral da carreta, que vinha no outro sentido.

Os dois carros foram parar às margens da rodovia. Fotos tiradas no local mostram que o Creta foi o mais danificado na colisão. O casal e o bebê que estavam no veículo foram os únicos feridos.

A mulher e a criança foram socorridas por testemunhas, enquanto o homem permaneceu no local e foi atendido pela equipe de resgate da Rota do Oeste.

No Cobalt havia duas pessoas, mas ambas assinaram o termo de recusa de atendimento médico. O motorista da carreta também saiu ileso do acidente.