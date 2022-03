Entregador faz pausa para se masturbar durante entrega e acaba preso após ser perseguido pela PM

Do: Olhar Direto

Um entregador foi preso em flagrante na noite de domingo (27), em Rondonópolis (distante 212km de Cuiabá) após pausar uma de suas entregas para se masturbar em plena via pública. Uma mulher viu o ato pela janela e logo ligou para o namorado para visar sobre o ato obsceno.

O namorado da mulher logo avisou a Polícia Militar. Uma viatura estava em rondas pela região do bairro Mathias Neves quando flagrou o homem. Ao perceber a chegada dos policiais ele tentou empreender fuga. Dai por diante começou a perseguição policial.

O homem estava de capa para se proteger da chuva e a mochila com isopor de entregas. Ele chegou a fugir por dois bairros, mas foi capturado e se entregou. Os policiais não precisaram usar da força física para algemá-lo e levá-lo para delegacia. Lá ele confirmou o ato e ficou à disposição do delegado.

Esse é o segundo caso de atos obscenos em via pública na cidade de Rondonópolis no fim de semana. Um homem também foi preso no bairro Residencial Paiaguás ao ser flagrado se masturbando próximo a uma residência onde reside duas estudantes. Elas ligaram para a polícia que prendeu o homem em flagrante, sem roupas e deitado no mato.