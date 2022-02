Em Campo Verde, aulas 100% presenciais são retomadas nas 13 escolas da rede municipal de nesta segunda-feira (07)

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

As aulas 100% presenciais foram retomadas, nesta segunda-feira (07), nas escolas da rede municipal de Campo Verde. Para que os alunos tenham um retorno seguro, as 13 unidades de educação seguem os protocolos de biossegurança como a obrigatoriedade do uso de máscara, álcool em gel, aferição de temperatura e tapetes sanitizantes, incluindo os ônibus do transporte escolar.

“Estamos muito felizes! Agradecemos as famílias e aos profissionais da educação que trabalharam muito para o retorno dos alunos para a sala de aula. Eu tenho certeza que nós teremos um ano letivo de muita produtividade e de muitos afetos. E que nós faremos uma educação de referência”, afirma Simoni Borges, secretária municipal de educação.

Para conter o avanço da pandemia e reduzir os riscos de transmissão na entrada e saída dos alunos, os pais e responsáveis estão sendo orientados a respeitarem o uso obrigatório da máscara. “Nós estamos tomando todos os cuidados, para fazer com que os alunos e profissionais da educação tenham segurança. Por isso, pedimos a conscientização dos adultos enquanto ao uso da máscara ao trazerem e buscarem os filhos na escola. Estamos tomando esses cuidados para minimizar os riscos de transmissão”, orienta Borges.

Mateus Viera da Costa, operador de máquina, é pai do Guilherme de 4 anos, aluno do Centro Educacional Paulo Freire, no bairro Jardim Campo Verde. A chegada para o primeiro dia de aula dele foi marcada pelo orgulho da família. “Nós estamos muito felizes em saber que ele vai e pode estudar na sala de aula. Para nós é uma emoção muito grande”, conta.