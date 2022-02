Dois suspeitos são indiciados pela polícia por tortura e homicídio em MT

Segundo a polícia, a motivação da agressão e tortura seria uma briga entre facções criminosas. As vítimas vieram de São Paulo para trabalharem em Primavera do Leste.

Os dois suspeitos, de 21 e 23 anos, foram presos em flagrante no dia 24 de dezembro. A polícia havia encontrado o carro usado no crime com manchas de sangue. Também encontraram o celular de uma das vítimas na casa deles, entre outros itens ligados ao crime.

Com a conclusão da investigação, o delegado da Divisão de Homicídios de Primavera do Leste, Allan Vitor, representou pela prisão preventiva dos dois à Justiça e já foi deferida.

O crime

Na noite do dia 6 de dezembro do ano passado, as duas vítimas, de 30 e 34 anos, foram abordadas pela dupla de suspeitos próximo a um posto de combustível. Segundo a polícia, eles foram agredidos, torturados e colocados desacordados no porta malas do carro.

Durante o trajeto até uma zona rural onde seriam executados, uma das vítimas quebrou o vidro do veículo e saltou para fora mesmo com o carro em movimento.

A segunda vítima pulou logo atrás, mas os dois seguiram direções diferentes em meio à plantação de soja de uma propriedade.

A investigação da polícia apontou que a vítima de 30 anos pediu ajuda em uma fazenda e que a dupla de suspeitos também foi até a sede daquela propriedade a procura das vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, foram ouvidos disparos de arma de fogo perto da entrada da fazenda e a vítima foi encontrada com diversos ferimentos pelo corpo.