Deputado João Batista traça novas ações para o município de Campo Verde

O parlamentar esteve reunido nesta última quarta-feira com o vereador Miguel de Paula na ALMT

O deputado estadual João Batista do Sindspen, e o vereador da cidade de Campo Verde (139 km de Cuiabá), Miguel de Paula (DC), estiveram reunidos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), na manhã desta última quarta-feira (09), para traçar novas ações de trabalho no município. Na última semana, o vereador esteve na companhia dos assessores do deputado, e juntos levantaram diversas demandas para Campo Verde.

A parceria firmada entre o deputado e o vereador tem rendido “bons frutos para a população campoverdense”, como disse o próprio João Batista. “Hoje o Miguel está aqui com várias demandas para o município de Campo Verde. Nossos assessores estiveram acompanhando o vereador em diversas agendas na última semana, agora é hora de colocar todas essas demandas em prática”, disse o deputado.

Dentre as próximas ações direcionadas ao município, o vereador Miguel, explica e detalha que serão destinados a quantia de R$ 350 mil em emendas parlamentares, dinheiro que deve ser aplicado nas Secretarias de Saúde, Esporte, Cultura e Lazer.

“Será R$ 100 mil para a saúde, R$ 100 mil para aquisição de uma van para secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, R$ 50 mil para aquisição de materiais esportivos, R$ 50 mil para a Cultura do nosso município e conseguimos a destinação de R$ 50 mil para o Instituto Germinando Sons, um lindo projeto que temos em nossa cidade. Além de todas estas ações, também viabilizamos a compra de um automóvel utilitário para o Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) e um resfriador de leite para o Assentamento 14 de Agosto”, explicou o vereador.

Por fim, Miguel de Paula conta que ainda “existe muito trabalho pela frente”, ressaltando que dentro da ALMT, assim como no Governo do Estado, o deputado João Batista é muito bem articulado. “Vamos lutar para que as demandas das comunidades Agrovila, Varjão, Assentamentos 28 de Outubro e Capim Branco, sejam concretizadas, enfim, temos muito trabalho pela frente, mas tenho certeza de que vamos conseguir, João Batista é muito bem articulado e irá nos ajudar”, finalizou o vereador.