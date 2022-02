CURSOS E MINICURSOS DO SENAR BRASIL ESTÃO COM MATRÍCULAS ABERTAS

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Brasil) está com matrículas abertas para cursos e minicursos em sua plataforma de educação a distância. As inscrições podem ser feitas no link http://ead.senar.org.br/ .

Os cursos têm duração de 10 a 30 horas de carga horária, o que determina o prazo para a conclusão que pode ser de 14 a 45 dias. Entre as opções disponíveis estão mudanças climáticas e agricultura, sistema de integração lavoura-pecuária-floresta e questões mais amplas relacionadas ao agronegócio.

Já os minicursos possuem uma carga horária que varia entre duas e três horas de duração e devem ser concluídos em até sete dias. Entre as opções disponíveis estão conteúdos sobre bovinocultura, gestão de segurança e mecanização agrícola e agricultura de precisão. Dentre eles está o minicurso de manutenção de drones que apresentará noções de calibração e verificação de itens necessários para avaliar as condições do equipamento e acessórios.

Os participantes devem realizar uma matrícula por vez. Ao final, eles receberão um certificado.

Outras capacitações – O Senar Brasil disponibiliza mais de 80 cursos de educação a distância no portal da EaD Senar, todos ofertados gratuitamente à comunidade graças aos recursos dos produtores rurais http://ead.senar.org. br/.

Cartilhas e vídeos – Também é possível ter acesso a vídeos e cartilhas para aperfeiçoamento no campo por meio da Estante Virtual – Coleção Senar no site: https://www.cnabrasil. org.br/senar/colecao-senar

Na palma da mão – Outra opção é o aplicativo “Estante Virtual Coleção Senar”, que dá acesso ao conteúdo de mais de 170 cartilhas virtuais utilizadas nos treinamentos de produtores e trabalhadores rurais para a melhoria da produção agropecuária. O aplicativo está disponível nas lojas Play Store e Apple.

Com informações – Assessoria de Comunicação CNA