Cuiabá é a 4ª capital com maior taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 no país, diz levantamento

Cuiabá foi a quarta capital com maior taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid-19 na última semana de janeiro. Mais de 92% dos leitos estavam ocupados.

Um monitoramento da Fiocruz que analisa o cenário da pandemia no país aponta para o aumento nas taxas de ocupação de leitos de UTI Covid para adultos no SUS. O levantamento foi feito entre os dias 24 e 31 de janeiro. Doze capitais e o Distrito Federal estavam em zona de alerta crítico com taxa igual ou superior a 80%.

Campo Grande (103%)

Brasília (97%)

Rio de Janeiro (95%)

Cuiabá (92%)

Goiânia (91%)

Natal (89%)

Belo Horizonte (86%)

Teresina (83%)

Macapá (82%)

Maceió (81%)

Fortaleza (80%)

Manaus (80%)

Vitória (80%)

O monitoramento da Fiocruz mostra ainda que apesar das altas taxas de transmissão da variante ômicron, o cenário atual é bem diferente do de 2020, já que com o avanço da vacinação a ocorrência de casos graves da doença tem diminuído.

Margareth Portela, membro do Observatório Covid-19, afirma que ter parte da população vacinada está fazendo diferença, já que as pessoas com reforço tem chances menores de adoecimento grave.

“Hoje dispomos de menos leitos que no ano passado. Mato Grosso esteve na semana passada na zona crítica com mais de 80%, e com a inclusão de 30 leitos saiu da zona crítica”

O diretor técnico do Hospital de Referência para Covid-19, Guilherme Salomão dos Santos, explica que a unidade está monitorando a ocupação, que é de 46% nas enfermarias e 90% nas UTIs.

“Estamos observando que deve haver uma queda desses números nos próximos dias, mas a gente já temos um plano de ação. Se for necessário, conseguimos liberar mais leitos, diz.

Ele também afirma que viu reduzir muito o número de internações nas pessoas que tomaram a dose de reforço.

“Temos muitos pacientes que não tomaram vacina e algumas que tomaram só a primeira dose. Grande parte não tomou as três doses”, relata.

A servidora pública Márcia almeida já tomou a terceira dose do imunizante assim que foi liberada, pois é hipertensa.

” Fiquei mais tranquila por estar com as três doses, porque foram só sintomas gripais leves”, diz.

A aposentada Ida Avallone, de 93 anos, também teve Covid recentemente e relata que os sintomas também foram leves, já que estava com o esquema vacinal completo.