Criança de 4 anos e mais duas pessoas morrem em acidente

Do: MidiaNews

Gol era ocupado por sete pessoas; quatro delas ficaram feridas e precisaram ser levadas para o hospital

Três pessoas morreram e outras quatro ficaram gravemente feridas na noite deste domingo (20) em acidente na BR-364, saída de Diamantino (a 202 km de Cuiabá).

Segundo informações da Polícia Militar, as sete pessoas estavam em um Gol voltando para o Centro do Município. As vítimas fatais foram dois homens e uma criança de 4 anos.

O motorista da carreta relatou que estava saindo de Diamantino quando viu o carro vindo na contramão. Ele afirmou que o veículo só estava com um farol aceso e aparentava ser uma motocicleta, devido à baixa visibilidade.

O caminhoneiro também disse que chegou a tentar desviar para evitar a colisão, mas não conseguiu e o carro se chocou com o veículo de carga. A Polícia ainda vai apurar a versão apresentada pelo motorista.

Os militares que atenderam a ocorrência afirmaram que um dos homens foi degolado e morreu na hora. A menina de 4 anos também teve a morte confirmada no local, assim como a outra vítima morta.

Duas mulheres, um homem e uma criança de 10 anos foram socorridos com vida, mas com graves ferimentos.

A PM relatou que os ocupantes voltavam de um bar fora da cidade. No entanto, não houve confirmação se a motorista do carro dirigia alcoolizada, já que ela estava muito ferida para fazer o teste do bafômetro.

As vítimas feridas foram transferidas para Cuiabá, onde estão recebendo tratamento. Não foi informado o atual estado de saúde que elas se encontram.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência e registrou o caso na central de atendimentos.

O acidente segue sendo investigado pela Polícia Civil.