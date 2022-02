Corpo de Bombeiros é acionado para atender ocorrência de desabamento de árvore na BR-070

A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) se deslocou até o local em 28/01/2022 por volta das 16h29min, para verificar a ocorrência de desabamento de árvore, que impedia o trânsito da BR 070 em Campo Verde (há 130/km de Cuiabá), próximo ao perímetro da BR-364 (região situada perto da ponte sobre o Rio das Mortes).

Ao chegar no local, verificou-se que a árvore estava obstruindo a via completamente, impedindo qualquer tráfego urbano, e iniciou o trabalho de desobstrução da via, utilizando os EPIs (Equipamento de Proteção Individual) a guarnição utilizou suporte de serra elétrica para facilitar a retirada da matéria orgânica, e o transporte do entulho foi realizado na viatura Auto Rápido Salvamento (ARS). O trânsito da BR-364 foi brevemente reestabelecido.

Durante este período do ano, entre Dezembro à Março é marcado por alta pluviosidade, as pancadas de chuvas ocorrem frequentemente e com intensidade variável, podendo haver queda de raios que são atraídos pelo magnetismo, fenômeno da atração observado entre determinados corpos denominado imãs, fazendo com que a árvore torne um potencial para raios. Além disto, é importante tomar cuidados extras, para prevenir a atração do raio sobre o corpo humano, abaixo segue algumas indicações e condutas.

Nestas circunstâncias, é importante a colaboração da população, mediando a ocorrência, alertando sobre vias obstruídas, alagamento devido pluviosidade, desabamento de morros em zonas rurais ou urbanas, resgate de pessoas ilhadas devido alagamento, dentre outras causas naturais decorrente do período chuvoso. Para registrar ocorrência ligue 193.

COMO SE PREVINIR DE RAIOS