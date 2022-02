Chuvas causam estragos em Campo Verde: muros caíram e rodovia foi bloqueada

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

As chuvas fortes que atingiram Campo Verde na madrugada desta sexta-feira (11) causaram estragos por toda a cidade. Uma equipe da Secretaria de Obras do Município precisou se deslocar rapidamente até a MT-344, onde um trecho da pista desbarrancou bloqueando a passagem dos motoristas na ligação entre Campo Verde a Dom Aquino.

De acordo com a Defesa Civil, foram registrados 135 milímetros de chuva. A maior do ano. Além de ruas alagadas, algumas construções não resistiram ao volume. O muro do estacionamento da sede da Secretaria Integrada de Apoio à Segurança Pública desabou. O atendimento à população segue normalmente, pois não há riscos de novos desabamentos.

A Secretaria de Obras esclarece que a Operação Tapa-Buraco está sendo realizada para recuperação da pavimentação das ruas e avenidas, porém, o período de chuvas atrapalha os trabalhos.

A Prefeitura Municipal de Campo Verde está fazendo investimentos para a recuperação do asfalto da cidade. No entando, o alto volume de chuvas tem prejudicado o andamento da operação Tapa-Buracos. Para que a restauração da malha asfáltica seja concluída, são necessárias 48 horas para a secagem completa do material.

“A prefeitura está trabalhando todos os dias na recuperação dos buracos da cidade que são causados pelas chuvas. No entanto, o trabalho acaba sendo prejudicado porque não estamos tendo dias de sol forte para ajudar na secagem da massa asfáltica”, explica o secretário Fabiano Teruel.

A orientação é para que a população evite circular pelas áreas de risco como encostas, rios e lagos durante o período de chuvas.