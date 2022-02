Chuva e alagamento: confira o que aconteceu na manhã desta sexta-feira em Campo Verde

Com informações do Campo Verde Notícias

Uma forte chuva foi registrada na madrugada desta sexta-feira (11) em Campo Verde, e causou inundações em diversas vias da cidade. Imagens das redes sociais mostram ruas e carros ilhados.

A estimativa é de que tenha chovido 140/150 milímetros em algumas horas, o que fez com que as ruas ficassem cheias rapidamente.

Alguns dos pontos críticos foram a Av. Mato Grosso no Belvedere, Av. Brasília região do Vale do Sol, e Rua do Saber em frente a área de lazer Recando do Sol.

Na região do bairro Jupiara, o posto de saúde foi inundado. Um muro do depósito de lixo do posto também teria desabado pela força da água.

Apesar da quantidade de chuva, o Corpo de Bombeiros não teve ocorrências registradas.

A previsão do tempo para Campo Verde neste sábado (12), de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/Inpe) é de 90% de chuva. A precipitação pode chegar a 10mm.

