CBF se diz preocupada com show na Arena às vésperas de torneio

Do: MidiaNews

A CBF manifestou preocupação com a realização do show do cantor sertanejo Gusttavo Lima no dia 19 de março, na Arena Pantanal, às vésperas da estreia do Cuiabá na Copa Sul-Americana.

Em nota enviada ao clube nesta quinta-feira (17), a CBF afirmou que as normas da Conmebol em relação às condições do gramado são rígidas e o estádio pode ser vetado do torneio caso o show seja realizado.

A empresa World Sports, responsável por cuidar do gramado da Arena, já informou ao time que o tempo mínimo para deixar o local em boas condições é de 60 dias.

A estreia do Dourado no torneio continental será no início de abril, o que, conforme a empresa, é insuficiente para a recuperação adequada do local.