Carro invade calçada e atropela pai e filho; homem morre prensado

Do: MidiaNews

Motorista estava embriagado; adolescente de 14 anos ficou ferido e foi encaminhado ao hospital

Sebastião Mathias, de 40 anos, morreu após ser prensado contra o muro de uma residência no Bairro Parque Residencial Universitário, em Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá), na tarde deste domingo (27).

O filho da vítima, um garoto de 14 anos, também foi atropelado no acidente.

Conforme as informações, pai e filho estavam na frente de casa quando um carro Fiat Uno veio em direção das vítimas, em alta velocidade e desgovernado. O veículo colidiu com uma moto que estava estacionada e, em seguida, atingiu as vítimas.

Com o impacto, o jovem foi arremessado para a lateral e o pai foi atingido pelo capô e lançado contra o muro da residência vizinha.

Devido a colisão, a vítima teve politraumatismo, segundo informou o médico plantonista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao site Agora MT.

Após o acidente, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local.

Às pressas, a viatura da PM deixou o local e conduziu o homem à Primeira Delegacia. Em seguida, mais confusão: reforços da PM chegaram ao local e o tumulto só terminou quando começou um temporal na região.

O adolescente ferido foi encaminhado ao Hospital Regional. O motorista do veículo foi preso pela Polícia e estava embriagado.

A Polícia Civil investiga o caso.