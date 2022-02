Campo Verde e Primavera do Leste enfrentam alta incidência de dengue

Com informações do brasil61

A taxa de incidência de dengue na região, ou seja a quantidade de pessoas com a doença a cada 100 mil habitantes, é uma das mais altas do país. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, assim como a zika e a chikungunya. A matogrossense Milena Ataíde relata que teve dengue várias vezes. No total foram seis contaminações.

Milena Ataíde – servidora pública diz:

“É uma sensação muito horrível, é uma dor muito forte em volta dos olhos, um enjoo muito forte, uma vontade de vomitar, assim, tremenda, uma dor forte em volta dos olhos, dor no corpo, dor nas pernas. Uma dor de cabeça forte que você não consegue ficar com os olhos abertos.”

No município de Primavera do Leste foram registrados 511 casos de dengue em 2021 e em Campo Verde, 340. Os números são altos, considerando a população total de cada cidade. O epidemiologista e secretário adjunto de Vigilância e Atenção à Saúde de Mato Grosso, Juliano Melo,chama a atenção para o cuidado que as pessoas devem ter para eliminar os criadouros do mosquito.

Juliano Melo – secretário adjunto de Vigilância e Atenção à Saúde de Mato Grosso diz:

“Porque muitas vezes as pessoas consideram que seu ambiente é seguro sem fazer nenhuma análise sem fazer nenhuma avaliação. Falam: “Aqui em casa não tem problema quem tem problema é o vizinho é o outro”. E aí quando você vai na casa, por que teve um caso grave ou óbito e a gente vai investigar, 90% das vezes a gente encontra o criadouro dentro do imóvel.”

O coordenador-geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde, Cássio Peterka, explica que, hoje, mais de 70% dos casos de dengue se concentram em menos de 200 municípios do país. Mas ele lembra que isso não quer dizer que as cidades próximas não devam se preocupar.

Não deixe água parada. Combata o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina.