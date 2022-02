Caminhão Volvo FH520 roubado em Campo Verde é recuperado pela PMR em Chapadão do Sul

Com informações do Mega News CV

Uma equipe de Polícia Militar Rodoviária da base operacional de Chapadão do Sul no estado de Mato Grosso do Sul realizava patrulhamento na MS-306 por volta das 19h30min quando ao avistarem o veículo Volvo FH520 decidiram abordá-lo para checagem de rotina.

Ao realizar a verificação foi constatada no sistema da PMR que o veículo se tratava de produto com registro de Roubo/Furto na cidade de Campo Verde-MT.

Assim sendo os Policiais Militares Rodoviários deram voz de prisão ao seu condutor e o veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil daquele município para restituição ao legítimo proprietário.