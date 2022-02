Caminhão tomba em VG e motorista morre esmagado na cabine

Do: MidiaNews

A vítima tentava dar ré quando perdeu o controle do veículo; acidente ocorreu na tarde desta sexta

O motorista Ademar Felipe Santiago, de 42 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (18) ao ser esmagado na cabine após seu caminhão tombar, no Bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande.

Segundo informações da Guarda Municipal, o motorista perdeu o controle enquanto tentava dar marcha à ré na rua Senador Verdeiros.

Ademar perdeu o freio e, desgovernado, desceu uma ladeira. No acidente o chassi, parte de aço que sustenta o veículo, se rompeu e o caminhão virou de cabeça para baixo.

Com isso, a cabine do caminhão amassou e prendeu o motorista nas ferragens. Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, quando os socorristas chegaram no local, Ademar já estava morto.

O caminhão ainda invadiu uma residência, porém não houve relatos de pessoas feridas. A Guarda Municipal deu apoio à ocorrência até a chegada da Polícia Civil, que irá seguir com as investigações.

O corpo do caminhoneiro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para passar pelos exames de necropsia.