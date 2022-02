Câmera flagra dupla que matou ex-policial e filha a tiros em Rondonópolis

Do: MidiaNews

Crime aconteceu na tarde desta terça-feira (1) em Rondonópolis; vítimas morreram ainda no local

Uma câmera de segurança flagrou a ação dos homens que mataram um ex-policial militar e sua filha adolescente na tarde desta terça-feira (1) em Rondonópolis (a 216 quilômetros de Cuiabá). Um deles foi localizado e preso, o outro segue foragido.

Genival Ferreira de Souza e sua filha estavam em uma conveniência no Bairro Conjunto São José, de propriedade da família.

Nas imagens é possível ver que dupla chega em alta velocidade em um veículo preto.

Os criminosos então descem com as armas já em punho.

Um deles, de camiseta branca, parece parar em frente a uma janela e chega a subir em uma cadeira para ter melhor ângulo de tiro.

Em determinado momento, o homem de blusa azul marinho e jaqueta vermelha sai da porta por onde entrou e vai em direção ao comparsa.

Eles disparam mais algumas vezes contra as vítimas e depois fogem.

Conforme a imprensa local, pai e filha foram atingidos por ao menos 15 disparos.

Um dos suspeitos foi preso por policiais militares do 5º Batalhão no anel viário de Rondonópolis. A arma e o veículo utilizados no crime foram apreendidos.

Segundo a Polícia Militar, o ex-policial foi excluído no ano de 2016 das fileiras da instituição após ser preso em flagrante por participação a um roubo a uma empresa.

O crime aconteceu no ano de 2011, em Rondonópolis.