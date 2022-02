Bombeiros encontram corpo de jovem que caiu de barco e se afogou

Do: MidiaNews

A vítima se desequilibrou na embarcação e sumiu; o acidente ocorreu na noite de sábado (5)

Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram na terça-feira (8) o corpo do jovem Adael Antônio da Silva, de 23 anos, que estava desaparecido há três dias após se afogar no Rio Cabaçal, em Curvelândia (a 280 km de Cuiabá).

Uma testemunha relatou que o acidente ocorreu na noite do último sábado (5), quando Adael foi buscar um celular que estava em uma embarcação ancorada às margens do rio e acabou se desequilibrando e caindo na água.

Logo, as pessoas que estavam no local notaram que ele estava se afogando, porém, antes que alguém pudesse ajudar, o jovem desapareceu no rio barroso.

Os bombeiros foram chamados pelas testemunhas, mas só iniciaram as buscas na manhã de domingo (6) alegando questões de segurança e baixa visibilidade durante a noite.

As equipes continuaram no local durante todo o domingo e retomaram na segunda-feira, também durante todo o dia.

No entanto, apenas na terça-feira as equipes conseguiram encontrar o corpo do jovem, a cerca de 1 km de distância do local do afogamento.

Assim que a vítima foi localizada, os bombeiros acionaram a Polícia Civil e a Politec para proceder com os trabalhos de perícia e investigação. O corpo de Adael foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Nas redes sociais amigos e familiares lamentaram a perda precoce do jovem e postaram mensagens em sua homenagem.

“Os bons morrem jovens! Assim parece ser quando me lembro de você que acabou indo embora cedo demais”, escreveu uma colega.