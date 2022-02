Bazar “Mãos Amigas” realiza a doação de roupas para os adultos e recém-nascidos da população carente de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social, está realizando o bazar solidário “Mãos Amigas” para oferecer gratuitamente peças de roupas para a população. O vestuário está exposto no CAI – Centro de Atendimento ao Idoso, no bairro Bordas do Lago.

O atendimento está sendo realizado das 7h às 11h da manhã e das 13h às 17h, nesta quinta-feira (24) e sexta-feira (25).

Foram separadas diversas peças de roupas como masculino, feminino, infantil e recém-nascidos. Para poder ter acesso ao vestiário, basta ir até o local que a agente da secretaria de assistência social irá orientar e ajudar na separação das peças.

Se você também deseja ajudar na realização de outras edições do bazar “Mãos Amigas”, você pode entrar em contato com o CRAS para fazer a doação de roupas.

Serviço:

Equipe bazar “Mãos Amigas”: (66) 3419-1429

CRAS – Rua Amazonas, 210, bairro São Lourenço, Campo Verde.