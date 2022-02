Autores de roubo em fazenda em Jaciara são presos pela Polícia Civil em Campo Verde

Com informações do Mega News CV

Dois dos cinco autores de um roubo ocorrido em uma propriedade rural no município de Jaciara (144 km ao sul de Cuiabá), foram presos pela Polícia Civil, na quinta-feira (18.02), durante ação para cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão domiciliar.

Os suspeitos, 55 e 26 anos, foram localizados e presos na cidade de Campo Verde (131 km ao sul de Cuiabá). Na residência de um dos investigados, no bairro São Lourenço, os policiais civis encontraram droga e dinheiro.

No endereço havia um outro homem, de 28 anos, o qual também foi conduzido por envolvimento no comércio de entorpecentes.

Roubo

No dia 17 de janeiro, cinco homens armados invadiram uma fazenda situada na MT 260, onde mediante extrema violência e graves ameaças, renderam as vítimas que tiveram as armas apontadas para cabeça.

Na ocasião, uma das vítimas foi morta após ser atingida por disparo de arma de fogo, efetuado por outra vítima na tentativa de alvejar os suspeitos. Do local foram subtraídos vários objetos e dinheiro.

Logo que acionada para atender a ocorrência, a Delegacia de Jaciara passou a apurar o crime e através de intenso trabalho investigativo, de perícia e informações obtidas com os depoimentos de testemunhas, a equipe conseguiu identificar os cinco envolvidos na ação criminosa.

Com base nos indícios de autoria e materialidade, foi representado pelos mandados de prisão e busca e apreensão dos investigados, deferido pelo Poder Judiciário. Diante das ordens judiciais a equipe de Jaciara com apoio da equipe de Campo Verde, efetuaram a prisão dos dois procurados pelo roubo.

Durante buscas na residência de um deles, os policiais civis apreenderam dez porções de maconha embaladas e prontas para venda, celulares, dinheiro trocado e uma caixinha com várias bijuterias. Nesta casa havia um homem que também foi detido.

Os três homens foram encaminhados até a Delegacia de Campo Verde junto com os materiais apreendidos, onde o investigado de 55 anos teve o mandado de prisão cumprido pelo roubo, bem como foi autuado em flagrante junto com a pessoa que estava na casa por tráfico de drogas. Após a confecção dos autos os três presos foram colocados à disposição da Justiça.